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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Пропавшие в горах Киргизии туристы из России вышли на связь

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Пропавших в Аламудунском ущелье Чуйской области Киргизии российских туристов нашли, сообщает в четверг пресс-служба киргизского МЧС.

По ее данным, россияне вышли на связь, позвонив своим знакомым в Новосибирск.

Спасатели определили их примерное местонахождение и утром выехали на место.

Ранее сообщалось, что 30 апреля трое туристов из России отправились в поход из ущелья Иссык-Атинского ущелья в Аламединское и пропали без вести. В поисках были задействованы 18 спасателей с дронами.

Киргизия
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