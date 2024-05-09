Пропавшие в горах Киргизии туристы из России вышли на связь

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Пропавших в Аламудунском ущелье Чуйской области Киргизии российских туристов нашли, сообщает в четверг пресс-служба киргизского МЧС.

По ее данным, россияне вышли на связь, позвонив своим знакомым в Новосибирск.

Спасатели определили их примерное местонахождение и утром выехали на место.

Ранее сообщалось, что 30 апреля трое туристов из России отправились в поход из ущелья Иссык-Атинского ущелья в Аламединское и пропали без вести. В поисках были задействованы 18 спасателей с дронами.