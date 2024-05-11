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Финские пограничники заявили о сотрудничестве с российскими для борьбы с нарушителями

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Пограничная служба Финляндии взаимодействует с российскими коллегами, чтобы препятствовать незаконному пересечению границы, однако в Погранслужбе не считают угрозу незаконного пересечения исчезнувшей, сообщает местная телерадиокомпания.

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"В Финляндии готовились к тому, что с приходом весны в страну нахлынет поток мигрантов - вплоть до нескольких тысяч человек, однако с марта никто не пытался пересечь границу. Если бы границу открыли сейчас, ситуация, скорее всего, была бы такой же, как и в прошлом году", - сказал заместитель начальника Пограничной службы Марко Саарекс.

Последний случай нелегального пересечения границы произошел 12 марта, когда пограничная служба Юго-восточной Финляндии задержала одного человека в Вайниккала.

Саарекс заявил, что существует несколько причин тому, что попытки пересечь границу между странами прекратились. "Главная из них - сотрудничество с Россией. Пограничная служба России препятствует въезду людей в Финляндию и ведет совместную работу с финскими коллегами", - сказал он.

Заместитель начальника Пограничной охраны Юго-восточной Финляндии майор Яни Миеттинен в свою очередь отметил, что сотрудничество с Россией проходит нормально.

"Власти России и Финляндии обмениваются информацией о ситуации", - сказал Миеттинен.

Он также считает, что сокращение числа незаконных пересечений границы свидетельствует о том, что принятые меры оказались действенными.

В то же время в Пограничной службе полагают, что угроза незаконного пересечения границы никуда не исчезла.

Власти Финляндии в 2023-2024 годах неоднократно принимали решения о закрытии всех восьми пассажирских переходов на восточной границе, мотивируя это якобы организованным российской стороной массовым пропуском к финской границе мигрантов из третьих стран. Они рассматривают это как "гибридные атаки", и угрозу безопасности.

В начале апреля правительство сообщило, что оставит закрытой границу с Россией "вплоть до дальнейшего уведомления".

Финляндия
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