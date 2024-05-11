Израильская армия обстреляла объекты ХАМАС на севере сектора Газа

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу нанесла удары по объектам ХАМАС в городе Джебалия на севере сектора Газа.

"ЦАХАЛ атакует террористические объекты ХАМАС в районе Джебалии", - говорится в сообщении телеграм-канале армии.

Кроме того, израильские истребители нанесли удар по зданию в южной части Ливана, которое использовалось группировкой "Хезболла", заявили в ЦАХАЛ.

Израильские военные сообщили также о двух беспилотниках с взрывчаткой, которые были запущены с территории Ливана по населенному пункту Бейт-Гилель на севере Израиля. В результате атаки, ответственность за которую взяла на себя "Хезболла", никто не пострадал.

Тем временем в Тель-Авиве продолжаются антиправительственные акции. Демонстранты, среди которых есть члены семей заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, требуют немедленного заключения с группировкой сделки об освобождении пленных.

Протестующие также критикуют премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его правительство за то, что они "бросили" заложников.

Между протестующими и полицией начались столкновения. По данным The Times of Israel, полицейские пытаются разогнать акцию с помощью водометов. Несколько человек задержали.

Несмотря на усилия полицейских, некоторые демонстранты прорвались через заграждения и начали перекрывать движение по основному израильскому шоссе Аялон.

7 октября 2023 года ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. На фоне этого бойцы "Хезболлы", находящиеся на территории Ливана, и израильские военные обстреливают позиций друг друга вдоль границы.