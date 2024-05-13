Alphabet увеличила пакет акций GitLab и Prime Medicine

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Американская Alphabet Inc., холдинговая компания Google, в первом квартале купила 7,1 млн акций разработчика программного обеспечения GitLab Inc. Об этом сообщается в документах, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

В результате пакет GitLab, находящийся во владении Alphabet, вырос более чем втрое – до 9,8 млн бумаг, отмечает MarketWatch.

Кроме того, Alphabet купила 3,2 млн акций Prime Medicine, нарастив свою долю в биотехнологической компании до 12,6% (15,1 млн акций).

Котировки бумаг GitLab за последние три месяца упали более чем на 27%, Prime Medicine – на 23%. Рыночная стоимость первой компании составляет около $8,5 млрд, второй – $673 млн.