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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

В Южной Корее проходят переговоры с Кубой по вопросу об открытии дипмиссий

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Южная Корея и Куба начали официальные переговоры по вопросу открытия в Сеуле кубинской дипломатической миссии и южнокорейской - в Гаване, сообщает в понедельник EFE со ссылкой на южнокорейский МИД.

По данным агентства, в Сеул для встреч с представителями внешнеполитического ведомства Южной Кореи накануне отбыл советник-посланник посольства Кубы в Китае Марио Альсугарай.

"Две страны продолжат сотрудничество для того, чтобы процесс открытия посольств продвигался должным образом", - цитирует EFE выдержку из сообщения МИД Южной Кореи.

Агентство напоминает, что Сеул и Гавана в феврале объявили о восстановлении дипломатических отношений, а в апреле достигли соглашения об открытии дипломатических миссий.

В соответствии с этим соглашением на первом этапе Южная Корея планирует учредить временную миссию в Гаване и направить на Кубу дипломатов, и лишь затем открыть постоянное посольство.

Дипломатические отношения между Сеулом и Гаваной были разорваны в 1959 году после победы революции на Кубе. Первые шаги по восстановлению связей стороны предприняли в 2016 году, когда торговые палаты двух стран подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривал обмен делегациями, информацией, касающейся торговли, а также проведение совместных форумов.

Южная Корея Куба
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