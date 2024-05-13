Представители РФ и Египта обсудили в Каире ситуацию с безопасностью в Европе

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко провел консультации с заместителем министра иностранных дел Египта Халидом Имарой, говорится в сообщении для СМИ, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Стороны обсудили процессы становления многополярного мира, ключевые тенденции эволюции международных отношений, меняющуюся роль международных организаций и объединений. В этом контексте состоялся обмен мнениями по ситуации в области безопасности в Европе, которая находится в глубоком кризисе из-за действий Евросоюза и НАТО, и её влияния на обстановку в регионе Ближнего Востока и Северной Африки", - говорится в сообщении.

В ходе консультаций "акцентированы двойные стандарты ЕС в том, что касается отношения к событиям вокруг Украины и в секторе Газа".

"Особое внимание было уделено сотрудничеству в рамках БРИКС в период российского председательства. Затрагивались вопросы положения в ОБСЕ и деятельности Совета Европы. Обсуждались другие аспекты международной и региональной повестки дня, включая положение в регионе Северной Африки и Ближнего Востока. С обеих сторон был подтвержден интерес к продолжению плотного диалога по европейской и евразийской проблематике", - подчеркивается в сообщении.