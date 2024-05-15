Уолл-стрит выросла во вторник на статданных и корпоративных новостях

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы умеренно повысились по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали сигналы об инфляции в США, заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) и корпоративные новости.

Цены производителей в США (индекс PPI) в апреле выросли на 2,2% в годовом выражении, максимальными темпами за год, сообщило министерство труда страны. Показатель совпал с консенсус-прогнозом экспертов, который приводит Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в марте индекс PPI увеличился на 1,8%, а не 2,1%, как сообщалось ранее.

Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core PPI) в прошлом месяце увеличились на максимальные за восемь месяцев 2,4% после повышения на 2,1% в марте. Аналитики в среднем также прогнозировали рост на 2,4%.

"Эта неделя важна для рынков, потому что они беспокоятся об инфляции, и сегодняшние данные о ценах производителей не помогли унять эту тревогу", - отметил Крис Заккарелли из Independent Advisor Alliance.

Самая важная статистика, индекс CPI, будет опубликована в среду, потому что задача Федрезерва состоит в обеспечении ценовой стабильности и максимальной занятости, и сейчас ЦБ озабочен только по поводу первой составляющей, добавил эксперт.

Между тем глава ФРС Джером Пауэлл спрогнозировал замедление инфляции в США в ближайшие месяцы, выступая на мероприятии в Амстердаме. По его мнению, помесячные темпы роста потребительских цен могут опуститься до уровней конца прошлого года, а вероятность очередного повышения процентных ставок Федрезервом он оценил как невысокую.

Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что потребительские цены в апреле выросли на 3,4% в годовом выражении после подъема на 3,5% в марте.

Акции Home Depot Inc. (SPB: HD) подешевели на 0,1%. Крупнейшая в США сеть магазинов товаров для дома в первом квартале 2024 финансового года зафиксировала умеренное сокращение чистой прибыли и выручки, причем оба показателя оказались хуже ожиданий аналитиков.

Рыночная стоимость Walmart Inc. (SPB: WMT) опустилась на 0,9% на слухах, что ведущий американский ритейлер планирует уволить сотни сотрудников.

Капитализация Kraft Heinz Co. (SPB: KHC) снизилась на 0,8% на сообщениях СМИ о том, что компания рассматривает возможность продажи подразделения Oscar Mayer, выпускающего мясные деликатесы. Стоимость бизнеса может составлять от $3 млрд до $5 млрд.

Американские депозитарные акции китайского интернет-гиганта Alibaba Group Holding (SPB: BABA) подешевели на 6% на данных, что в четвертом финансовом квартале компания резко сократила чистую прибыль.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте составила 3,3 млрд юаней ($453 млн), или 0,16 юаня в расчете на акцию, по сравнению с 23,5 млрд юаней, или 1,12 юаня на акцию, полученными за аналогичный период годом ранее.

Тем временем цена так называемых "мемных" акций ритейлера Gamestop (SPB: GME) выросла на 60% после скачка более чем на 70% по итогам торгов днем ранее. Столь резкий рост мог быть результатом скоординированных действий частных инвесторов.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,32% и составил 39558,11 пункта. Лидерами роста в индексе стали акции Intel Corp. (SPB: INTC) и JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM), подорожавшие на 1,8% и 1,4% соответственно.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,48% - до 5246,68 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,75% и составил 16511,18 пункта.