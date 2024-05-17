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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:46

Путин прибыл в Харбинский политехнический университет

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в пятницу приехал в Харбинский политехнический университет, где он встретится со студентами, и ознакомился с музейной экспозицией вуза.

Путин в эти дни находится в КНР с государственным визитом. Накануне он прилетел из Пекина в Харбин - столицу китайской провинции Хэйлунцзян.

Частью экспозиции в Харбинском политехническом университете стали архивные фотографии и документы, рассказывающие об истории вуза. Кроме того, на выставке представлены разработки для разных отраслей и областей экономики.

В экспозиции есть, например, оригинал космической роботизированной руки и устройство для бурения лунного грунта, чипы для сельскохозяйственных БПЛА и робот для проверки рассады, двигательная установка для разведки нефтяных и газовых месторождений, иллюминатор нового поколения, меняющий цвет.

Представлены и несколько макетов. Это модель марсохода "Чжужун", макеты спутников "Лунцзян-2", "Лунцзян-3" и "Дружба АТУРК", а также макет формоизменяющегося авиалайнера на основе интеллектуальных материалов.

Харбинский политехнический университет - один из ведущих высших технических учебных заведений Китая, крупный центр ключевых научно-технических разработок и инноваций. Здесь учится более 58 тысяч студентов. С мая 2020 года университет находится под санкциями США, официальная причина - "приобретение и попытка приобретения товаров, произведенных в США, для поддержки программ, связанных с народно-освободительной армией Китая".

История этого университета тесно связана с жизнью русской эмиграции на Северо-Востоке Китая в начале XX века и деятельностью Китайско-Восточной железной дороги. В 1954 году этот вуз вошел в число первых шести ключевых университетов Китая по подготовке специалистов-инженеров, к учебному процессу привлекали много преподавателей и ученых из СССР.

Владимир Путин КНР Китай Харбин
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