Лесные пожары в Канаде угрожают поставкам нефти на 2,1 млн б/с

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Лесные пожары в канадской провинции Альберта могут затронуть нефтедобывающую отрасль и нарушить поставки объемом порядка 2,1 млн баррелей в сутки, полагают аналитики Rystad Energy.

Ранее на этой неделе было объявлено об эвакуации нескольких тысяч человек на востоке штата Альберта из-за пожара на площади около 200 квадратных километров. В четверг стало известно, что дождь и понижение температуры помогли сдержать площадь пожара на прежнем уровне.

Операторы сланцевых месторождений в регионе пока не сигнализировали о планах приостановить добычу, однако риски такой меры сохраняются.

Самые серьезные лесные пожары в Альберте были в 2016 году. Тогда эвакуация затронула 80 тыс. человек, а сокращение поставок нефти на пике в мае составляло 1 млн б/с.

Эксперты Rystad Energy подчеркивают, что ситуация восемь лет назад осложнялась тем, что пожар быстро распространялся по хвойным лесам. Эта растительность еще не успела восстановиться после тех событий, и сейчас пожар распространяется медленнее.