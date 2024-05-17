Восемь человек, включая четырех иностранных туристов, застрелены в Афганистане

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Вооруженные боевики застрелили на рынке города Бамиан (административный центр провинции Бамиан в Центральном Афганистане) по меньшей мере восемь человек, в том числе четырех иностранных туристов, и скрылись, сообщает информационное агентство Amaj News со ссылкой на источники.

Пресс-секретарь губернатора в Бамиане Сабур Сигани подтвердил факт нападения на иностранных туристов, однако не назвал число жертв нападения, добавили в агентстве.

Город Бамиан является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и привлекает к себе внимание иностранных туристов благодаря историческим и культурным достопримечательностям, таким как Бамианские статуи Будды, Цитадель Бамиана и Шахр-е Гхолгола (Город криков). Бамиан является популярным местом для любителей походов, пеших прогулок и природы.