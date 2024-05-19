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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

На Алеутских островах зафиксировано землетрясение вблизи вулкана Амукта

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,7 зафиксирован в акватории Тихого океана к югу от Алеутских островов (Аляска, США), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 12:35 по Москве в воскресенье землетрясения находился в 36 км к юго-юго-востоку от острова Амукта, на котором находится одноименный активный вулкан.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценивает магнитуду землетрясения в 6. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 29,5 км, эпицентр находился в 162 км юго-западнее поселка Никольский на острове Умнак.

США Аляска Алеутские острова
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