Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Суматры

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в акватории Индийского океана в 188 км западнее города Бенгкулу на западном побережье острова Суматра, входящего в состав Индонезии, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 05:20 по Москве в среду подземного толчка находился примерно в 40 км южнее небольшого острова Южный Пагай.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения также в 5,6. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 10,2 км