Поиск
ХроникаГибель президента Ирана Ибрахима РаисиОбновлено в 08:05

Рубль почти не меняется к доллару и юаню утром с учетом противоречивых факторов

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Доллар США и юань близки к стабильному состоянию на Московской бирже утром во вторник, рубль демонстрирует боковое движение на фоне неоднозначных сигналов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,68 руб./$1 (-7 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 2,63 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,9 коп. - до 12,51 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта на старте торгов находится под влиянием разнонаправленных факторов. Рубль ощущает поддержку экспортеров, которые начали подготовку к налоговым платежам, а также использует в качестве опоры денежно-кредитную политику. С другой стороны, он находится под влиянием пессимизма на глобальных рынках в отношении рисковых активов и негатива на сырьевом рынке. Цены на нефть начали снижение, достигнув майского потолка - $80 за баррель WTI и $84 за Brent.

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития топливно-энергетического комплекса сообщил, что добыча нефти за январь-апрель снизилась из-за сделки ОПЕК+ - до 195,7 млн тонн.

"Довольно стабильны показатели и в нефтяной отрасли. Например, с начала текущего года валовая добыча нефти составила 195,7 млн тонн, что незначительно, на 1,8% меньше, чем за аналогичный период прошло года (исходим из того, что у нас есть договорённости по линии ОПЕК+ - и это добровольное снижение)", - отметил Путин.

Что касается налоговых платежей, то в понедельник министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин РФ планирует предусмотреть налоговую амнистию для компаний, которые готовы отказаться от схем оптимизации, в том числе через дробление бизнеса.

"Действующий спецрежим для малого бизнеса нужно донастроить таким образом, чтобы, с одной стороны, изменения не коснулись большей части этого бизнеса, 95%, уже такую цифры называли, а с другой, компании, созданные для оптимизации налогообложения путем дробления крупного бизнеса - знаем, что такие есть и создаются - платили справедливые налоги. Тоже принцип, который мы закладываем при формировании наших предложений по налогам", - сказал он заседании экспертного совета комитета Госдумы по бюджету и налогам, на котором начато публичное обсуждение предстоящих изменений в налоговой системе.

Одновременно, отметил министр, "будет предусмотрена амнистия для тех налогоплательщиков, которые готовы начать работать "в белую" и отказаться от схем оптимизации, дробления бизнеса и так далее".

"Сегодня у правительства достаточно инструментов для предотвращения схем ухода от налогов богатыми налогоплательщиками. Кстати, выравнивание условий для налогообложения и недопущение ухода в тень - одно из важнейших условий конкуренции", - сказал он.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 по Москве составила $83,23 за баррель, что на 0,57% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $78,83 за баррель, что на 0,59% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром во вторник торгуются с негативным настроем: китайский CSI 300 опустился на 0,39%, японский Nikkei 225 снизился почти на 0,9%, гонконгский Hang Seng упал на 1,91%, южнокорейский Kospi ослабел на 0,58%, австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 0,24%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 повысился на 0,09%.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite по итогам торгов в понедельник обновили исторические максимумы, в том числе за счет повышения котировок акций представителей технологического сектора. В то же время Dow Jones Industrial Average, значение которого в конце прошлой недели впервые в истории превысило отметку 40 тыс. пунктов, незначительно снизился.

Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик в понедельник заявил, что экономика США замедляется, хотя и черепашьими темпами, и это должно способствовать дальнейшему постепенному охлаждению инфляции.

"Я прогнозирую, что инфляция продолжит замедляться в этом году и в 2025 году", - сказал Бостик. Но, по его словам, подъем потребительских цен будет ослабевать более медленными темпами, чем многие ожидали.

Dow Jones Industrial Average Минфин РФ Владимир Путин Антон Силуанов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: 21 мая, вторник

Индексы S&P 500 и Nasdaq в понедельник обновили рекорды, Dow Jones снизился

Индексы S&P 500 и Nasdaq в понедельник обновили рекорды, Dow Jones снизился
Обострение палестино-израильского конфликта

Джонсон не исключает санкций США против МУС в случае выдачи ордера на арест Нетаньяху

Джонсон не исключает санкций США против МУС в случае выдачи ордера на арест Нетаньяху
Гибель президента Ирана Ибрахима Раиси

США выразили соболезнования Ирану в связи с гибелью Раиси

Гибель президента Ирана Ибрахима Раиси

В Иране внеочередные выборы президента наметили на 28 июня

Обострение палестино-израильского конфликта

Байден раскритиковал намерение прокурора МУС добиться ордера на арест Нетаньяху

Байден раскритиковал намерение прокурора МУС добиться ордера на арест Нетаньяху

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Британский суд разрешил Ассанжу оспорить решение об экстрадиции в США

Британский суд разрешил Ассанжу оспорить решение об экстрадиции в США
Обострение палестино-израильского конфликта

Прокурор МУС запросил выдачу ордеров на арест Нетаньяху и лидеров ХАМАС

Прокурор МУС запросил выдачу ордеров на арест Нетаньяху и лидеров ХАМАС
Гибель президента Ирана Ибрахима Раиси

Тела погибших при крушении вертолета Раиси доставлены в иранский Тебриз

Тела погибших при крушении вертолета Раиси доставлены в иранский Тебриз
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });