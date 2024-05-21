Рубль почти не меняется к доллару и юаню утром с учетом противоречивых факторов

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Доллар США и юань близки к стабильному состоянию на Московской бирже утром во вторник, рубль демонстрирует боковое движение на фоне неоднозначных сигналов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,68 руб./$1 (-7 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 2,63 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,9 коп. - до 12,51 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта на старте торгов находится под влиянием разнонаправленных факторов. Рубль ощущает поддержку экспортеров, которые начали подготовку к налоговым платежам, а также использует в качестве опоры денежно-кредитную политику. С другой стороны, он находится под влиянием пессимизма на глобальных рынках в отношении рисковых активов и негатива на сырьевом рынке. Цены на нефть начали снижение, достигнув майского потолка - $80 за баррель WTI и $84 за Brent.

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития топливно-энергетического комплекса сообщил, что добыча нефти за январь-апрель снизилась из-за сделки ОПЕК+ - до 195,7 млн тонн.

"Довольно стабильны показатели и в нефтяной отрасли. Например, с начала текущего года валовая добыча нефти составила 195,7 млн тонн, что незначительно, на 1,8% меньше, чем за аналогичный период прошло года (исходим из того, что у нас есть договорённости по линии ОПЕК+ - и это добровольное снижение)", - отметил Путин.

Что касается налоговых платежей, то в понедельник министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин РФ планирует предусмотреть налоговую амнистию для компаний, которые готовы отказаться от схем оптимизации, в том числе через дробление бизнеса.

"Действующий спецрежим для малого бизнеса нужно донастроить таким образом, чтобы, с одной стороны, изменения не коснулись большей части этого бизнеса, 95%, уже такую цифры называли, а с другой, компании, созданные для оптимизации налогообложения путем дробления крупного бизнеса - знаем, что такие есть и создаются - платили справедливые налоги. Тоже принцип, который мы закладываем при формировании наших предложений по налогам", - сказал он заседании экспертного совета комитета Госдумы по бюджету и налогам, на котором начато публичное обсуждение предстоящих изменений в налоговой системе.

Одновременно, отметил министр, "будет предусмотрена амнистия для тех налогоплательщиков, которые готовы начать работать "в белую" и отказаться от схем оптимизации, дробления бизнеса и так далее".

"Сегодня у правительства достаточно инструментов для предотвращения схем ухода от налогов богатыми налогоплательщиками. Кстати, выравнивание условий для налогообложения и недопущение ухода в тень - одно из важнейших условий конкуренции", - сказал он.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 по Москве составила $83,23 за баррель, что на 0,57% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $78,83 за баррель, что на 0,59% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром во вторник торгуются с негативным настроем: китайский CSI 300 опустился на 0,39%, японский Nikkei 225 снизился почти на 0,9%, гонконгский Hang Seng упал на 1,91%, южнокорейский Kospi ослабел на 0,58%, австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 0,24%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 повысился на 0,09%.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite по итогам торгов в понедельник обновили исторические максимумы, в том числе за счет повышения котировок акций представителей технологического сектора. В то же время Dow Jones Industrial Average, значение которого в конце прошлой недели впервые в истории превысило отметку 40 тыс. пунктов, незначительно снизился.

Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик в понедельник заявил, что экономика США замедляется, хотя и черепашьими темпами, и это должно способствовать дальнейшему постепенному охлаждению инфляции.

"Я прогнозирую, что инфляция продолжит замедляться в этом году и в 2025 году", - сказал Бостик. Но, по его словам, подъем потребительских цен будет ослабевать более медленными темпами, чем многие ожидали.