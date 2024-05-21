Не менее семи военных Нигера погибли при нападении экстремистов на западе страны

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Не менее семи военных Нигера стали жертвами нападения враждебных вооруженных формирований на западе страны, сообщают во вторник западные СМИ.

Нападение произошло накануне в регионе Тиллабери возле границы с Буркина-Фасо. Военным в свою очередь удалось "нейтрализовать" десятки напавших и вывести из строя их транспорт.

В свою очередь глава Минобороны Нигера Салифу Моди в своем заявлении пообещал "продолжать борьбу против террористической угрозы".

СМИ напоминают, что в Тиллабери сходятся протяженные и нестабильные границы Нигера, Мали и Буркина-Фасо – и здесь годами происходят вылазки военизированных групп, связанных с группировками "Аль-Каида" (запрещена в РФ) и ИГ (запрещена в РФ). При этом нигерским властям приходится иметь дело еще с террористической организацией "Боко харам" (запрещена в РФ).

Ранее Мали, Буркина-Фасо и Нигер объявили о заключении военного пакта – Альянса государств Сахеля, договорились сформировать общие силы для борьбы с экстремистами. На прошлой неделе страны закончили составление планов формирования конфедерации.

Правительства данных стран разорвали соглашения с Францией об оборонном сотрудничестве, вынудили ее военные контингенты покинуть их территорию. Кроме того, в середине марта власти Нигера объявили недействительным соглашение о военном сотрудничестве с США от 2012 года, заявив, что оно было навязано Вашингтоном. Позднее страны договорились о выводе американских сил из Нигера до 15 сентября этого года.