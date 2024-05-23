Легковой автомобиль въехал в ворота генконсульства РФ в немецком Бонне

К зданию были вызваны представители полиции, автомобиль эвакуировали

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В среду около 20:00 в ворота генерального консульства России в немецком Бонне въехал, повредив их, легковой автомобиль, сообщается в телеграм-канале российского загранучреждения.

"Въездные ворота Генерального консульства России в Бонне были повреждены в результате въезда в них легкового автомобиля, водитель которого, по предварительной информации, находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения", - сказано в сообщении.

В течение нескольких минут прибыли вызванные по сигналу генконсульства представители полиции. Они задержали злоумышленника, который не оказывал им сопротивление, провели осмотр места происшествия, зафиксировали факты и улики, а также нанесённый имуществу загранучреждения ущерб. Автомобиль был эвакуирован.

"Рассчитываем на быстрое и профессиональное расследование происшествия на основании поданного Генконсульством заявления о правонарушении", - подчеркивается в сообщении российского загранучреждения.