Армия Китая начала военные учения у Тайваня

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В четверг вокруг Тайваня начались комплексные военные учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сообщило китайское министерство обороны.

"Восточная зона боевого командования 23 мая с 07:45 (02:45 по Москве) проводит комплексные военные учения в Тайваньском поливе, к северу, югу и востоку от острова Тайвань, а также вокруг островов Цзиньмэнь, Мацзу, Уцю и Дунъинь", - говорится в сообщении.

Представитель командования Ли Си информировал, что в учениях задействованы сухопутные войска, военно-морские силы, военно-воздушные силы и ракетные войска.

По его словам, "учения сконцентрированы на совместном патрулировании с моря и воздуха, захвате всеобъемлющего контроля над полем боя и совместных высокоточных ударах по ключевым целям".

Ли Си отметил, что целью учений является проверка "реальных боевых возможностей" сил Восточной зоны боевого командования.

Он заявил, что учения также станут ответом на "сепаратистские действия сил, выступающих за независимость Тайваня, и жестким предупреждением против вмешательства и провокаций со стороны внешних сил".