Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:25

Армия Китая начала военные учения у Тайваня

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В четверг вокруг Тайваня начались комплексные военные учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сообщило китайское министерство обороны.

"Восточная зона боевого командования 23 мая с 07:45 (02:45 по Москве) проводит комплексные военные учения в Тайваньском поливе, к северу, югу и востоку от острова Тайвань, а также вокруг островов Цзиньмэнь, Мацзу, Уцю и Дунъинь", - говорится в сообщении.

Представитель командования Ли Си информировал, что в учениях задействованы сухопутные войска, военно-морские силы, военно-воздушные силы и ракетные войска.

По его словам, "учения сконцентрированы на совместном патрулировании с моря и воздуха, захвате всеобъемлющего контроля над полем боя и совместных высокоточных ударах по ключевым целям".

Ли Си отметил, что целью учений является проверка "реальных боевых возможностей" сил Восточной зоны боевого командования.

Он заявил, что учения также станут ответом на "сепаратистские действия сил, выступающих за независимость Тайваня, и жестким предупреждением против вмешательства и провокаций со стороны внешних сил".

НОАК Тайвань
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Посол Антонов ответил на призывы разрешить Украине бить оружием из США по энергообъектам РФ

Посол Антонов ответил на призывы разрешить Украине бить оружием из США по энергообъектам РФ

Салливан критикует решение Израиля не переводить ПНА доходы от сбора налогов

Что произошло за день: среда, 22 мая

Выборы в Великобритании пройдут 4 июля

Выборы в Великобритании пройдут 4 июля

Володин передал руководству Ирана послание от президента РФ

Швеция намерена выделить Украине военной помощи в 2024-2026 годах еще на $7 млрд

Пашинян заподозрил участие двух стран ОДКБ в подготовке войны в Карабахе 2020 г.

Пашинян заподозрил участие двух стран ОДКБ в подготовке войны в Карабахе 2020 г.

Cборы за оформление шенгенских виз увеличат из-за инфляции

Cборы за оформление шенгенских виз увеличат из-за инфляции

Власти КНР выпустили чат-бот, обученный на идеях Си Цзиньпина

Власти КНР выпустили чат-бот, обученный на идеях Си Цзиньпина

Регламент ЕС предусматривает изъятие доходов с активов РФ раз в два года

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });