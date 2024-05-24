Директор ЦРУ отправится в Европу для возобновления переговоров между Израилем и ХАМАС

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Директор ЦРУ Уильям Бернс отправится в Европу, чтобы попытаться возобновить переговоры между Израилем и ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник.

"В ближайшие дни директор отправится в Европу, чтобы возобновить переговоры", - заявил собеседник телеканала.

Официальный представитель Катара сообщил CNN, что премьер-министр страны Мухаммед бин Абдуррахман Аль Тани также примет участие в переговорах.

По словам официального представителя, катарский премьер в настоящее время находится в Париже.

Газета Times of Israel пишет, что Бернс встретится в Европе с главой "Моссада" Дэвидом Барни.

О других участниках переговоров не сообщается.

Ранее военный кабинет Израиля одобрил возобновление приостановленных три недели назад непрямых переговоров с ХАМАС об освобождении заложников.

По словам источника Times of Israel, переговорной группе были даны новые указания, чтобы попытаться добиться прогресса в переговорах.

7 октября 2023 года движение ХАМАС напало на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. С того момента, по данным палестинских служб здравоохранения, в секторе погибли более 35,6 тыс. человек.