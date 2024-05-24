Бортников заявил о возросшей интенсивности киберопераций НАТО против стран СНГ

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что страны НАТО увеличили интенсивность наступательных киберопераций, направленных против критической инфраструктуры стран СНГ.

"Серьёзное беспокойство вызывает значительно возросшая интенсивность наступательных киберопераций стран альянса против критической информационной инфраструктуры государств СНГ - прежде всего, компьютерных систем государственной сферы, промышленного, энергетического, транспортного комплексов и банковского сектора", - сказал Бортников в пятницу, выступая на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств СНГ.

По его словам, для формирования киберугроз спецслужбы Запада и хакерские сообщества широко задействуют инфраструктуру транснациональных IT-корпораций.

Директор ФСБ отметил, что спецслужбами фиксируется ежегодный рост числа кибератак, их масштабов и изощренности, их нацеленность на нанесение максимального ущерба выбранным целям.

"Массовый характер приобрело использование интернет-мошенничества для приискания денежных средств в интересах террористических и экстремистских структур. Множатся каналы скрытого финансирования преступной деятельности посредством цифровых активов и электронных платёжных средств, гарантирующих анонимность транзакций", - сказал Бортников.