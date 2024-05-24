Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 23 мая

Бортников заявил о возросшей интенсивности киберопераций НАТО против стран СНГ

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что страны НАТО увеличили интенсивность наступательных киберопераций, направленных против критической инфраструктуры стран СНГ.

"Серьёзное беспокойство вызывает значительно возросшая интенсивность наступательных киберопераций стран альянса против критической информационной инфраструктуры государств СНГ - прежде всего, компьютерных систем государственной сферы, промышленного, энергетического, транспортного комплексов и банковского сектора", - сказал Бортников в пятницу, выступая на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств СНГ.

По его словам, для формирования киберугроз спецслужбы Запада и хакерские сообщества широко задействуют инфраструктуру транснациональных IT-корпораций.

Директор ФСБ отметил, что спецслужбами фиксируется ежегодный рост числа кибератак, их масштабов и изощренности, их нацеленность на нанесение максимального ущерба выбранным целям.

"Массовый характер приобрело использование интернет-мошенничества для приискания денежных средств в интересах террористических и экстремистских структур. Множатся каналы скрытого финансирования преступной деятельности посредством цифровых активов и электронных платёжных средств, гарантирующих анонимность транзакций", - сказал Бортников.

Александр Бортников НАТО СНГ ФСБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 24 мая

Уолл-стрит закрылась в минусе

Уолл-стрит закрылась в минусе
Обострение палестино-израильского конфликта

Директор ЦРУ отправится в Европу для возобновления переговоров между Израилем и ХАМАС

Директор ЦРУ отправится в Европу для возобновления переговоров между Израилем и ХАМАС

В Черногории начались протесты из-за поддержки резолюции ООН о геноциде в Сребренице

В Черногории начались протесты из-за поддержки резолюции ООН о геноциде в Сребренице

Доставку гумпомощи в Газу через пирс возобновили после приостановки из-за кражи грузов

Что произошло за день: четверг, 23 мая

Гибель президента Ирана Ибрахима Раиси

В Иране похоронили президента Ибрахима Раиси

ГА ООН одобрила резолюцию о признании событий в Сребренице в 1995 году геноцидом

ГА ООН одобрила резолюцию о признании событий в Сребренице в 1995 году геноцидом

Республика Сербская подготовит договор о разъединении с федерацией БиГ

Республика Сербская подготовит договор о разъединении с федерацией БиГ

В Лондоне британца обвинили в нарушении закона о нацбезопасности из-за связей с РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });