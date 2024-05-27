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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

РФ и Узбекистан намерены расширять торговое сотрудничество в сфере АПК

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - РФ и Узбекистан будут расширять торговое сотрудничество в торговле продукцией АПК.

Как сообщает Россельхознадзор, на это нацелены документы, которые были подписаны руководителем службы Сергеем Данквертом и генеральным директором Агентства по карантину и защите растений Узбекистана Иброхимом Эргашевым в рамках государственного визита президента РФ Владимира Путина в Ташкент.

Для развития дальнейшего взаимодействия в области карантина растений было подписано соглашение, обеспечивающее прослеживаемость и благополучие фитосанитарного статуса плодоовощной продукции при взаимных поставках. "Двусторонняя интеграция будет способствовать увеличению объемов поставок продуктов, обеспечит безопасность товаров и "бесшовное" прохождение партий, а также сократит материальные затраты участников внешнеэкономической деятельности при оформлении грузов", - говорится в сообщении.

Кроме того, подписана дорожная карта по развитию сотрудничества в области карантина и защиты растений на 2024-2026 годы.

Согласно сообщению, в настоящее время доля Узбекистана в импорте плодоовощной продукции в РФ составляет 10%, при этом поставки растут ежегодно на 20-30%. С начала 2024 года в РФ было ввезено около 156 тыс. тонн плодоовощных продуктов, что на 26% больше, чем за аналогичный период 2023 года (124 тыс. тонн). Так, поставки белокочанной капусты выросли в 4 раза - с 18 тыс. тонн до 72 тыс. тонн, свежей хурмы - в 6,2 раза (с 233 тонн до 1,5 тыс. тонн), цветной капусты - в 2,2 раза (с 2,6 тыс. тонн до 5,8 тыс. тонн), моркови - в 3,4 раза (с 3,4 тыс. тонн до 11,5 тыс. тонн).

Вместе с тем и РФ увеличивает экспорт в Узбекистан. По данным на 24 мая, с начала текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросли отгрузки суточных цыплят в 3,4 раза (с 28 тыс. голов до 94,4 тыс. голов), сыра - в 4,5 раза (со 175 тонн до 793 тонн), готовой мясной продукции - в 3,2 раза (со 198 тонн до 643 тонн), говядины - в 2,4 раза (с 452 тонн до 1,08 тыс. тонн), мороженого - в 2 раза (со 172 тонн до 361 тонны), пахты, йогурта, кефира и сметаны - в 1,6 раза (с 955 тонн до 1,5 тыс. тонн), белково-жировой продукции - в 1,2 раза (с 3,6 тыс. тонн до 4,4 тыс. тонн).

РФ Узбекистан
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