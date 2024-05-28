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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:40

В ЕС обсуждают возможности расширения обучения военных для Украины

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В связи с потребностью большего числа мобилизованных граждан Украина нуждается в расширении их военной подготовки, и существуют соответствующие планы, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

"Что касается нас, мы проводим несколько видов такой подготовки для обучения военных. Я думаю, что 60 тыс. могут быть подготовлены до конца лета. И мы попытаемся определить новые цели. Есть консенсус, что касается нашего уровня амбиций по части возможностей подготовки", - сказал Боррель во вторник на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ЕС по иностранным делам в формате министров обороны, обсуждавшего военную помощь Украине.

При этом глава европейской дипломатии отметил, что не станет называть других цифр, пока у него еще нет стопроцентной уверенности в том, что инициатива по расширению обучения украинских военных будет одобрена в других инстанциях ЕС.

ЕС Украина Жозеп Боррель
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