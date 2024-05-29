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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

Венгрия по-прежнему блокирует начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Венгерские власти по-прежнему препятствуют началу переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, которые многие его члены хотели бы начать до июля, когда председательство в ЕС на полгода перейдет Будапешту, пишет агентство EFE со ссылкой на источники.

В декабре 2023 года на саммите ЕС европейские лидеры согласовали решение начать переговоры с Украиной. При этом премьер Венгрии Виктор Орбан в момент голосования покинул зал.

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Это было лишь политическое решение, но для его реализации ЕС теперь предстоит согласовать руководящие принципы и правовые рамки, которые будут регулировать эти переговоры. Источники EFE отмечают, что у Венгрии на этот счет сохраняются серьезные возражения.

В частности, правительство Венгрии хотело бы, чтобы на переговорах был изменен подход к теме прав меньшинств, проживающих на Украине. Также Будапешт требует изменить подход и к темам торговли и сельскохозяйственным вопросам, и к налаживанию "добрососедских отношений" Украиной и соседними странами ЕС.

При этом, по словам источника агентства, Будапешт согласен с руководящими принципами переговоров с Молдавией.

Венгрия ЕС Украина
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