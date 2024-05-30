Китай разрешил импорт говядины из России

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Китай разрешил импорт говядины из РФ, говорится в сообщении главного таможенного управления КНР.

"В соответствии с законами и нормативными актами страны, а также с положениями главного таможенного управления Китайской народной республики и Россельхознадзора об инспекционных, карантинных и гигиенических требованиях к говядине, импортируемой Китаем из России, отныне разрешен импорт российской говядины (включая пищевые субпродукты крупного рогатого скота), отвечающей соответствующим требованиям", - говорится в сообщении, опубликованном 28 мая 2024 года.

Компании, экспортирующие говядину в Китай, должны быть зарегистрированы китайской стороной. Экспортировать в КНР можно только говядину, произведенную допущенными к регистрации предприятиями после даты регистрации. Незарегистрированным мясным компаниям не разрешается экспортировать говядину в Китай.