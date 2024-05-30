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Безработица в еврозоне в апреле обновила исторический минимум

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Безработица в еврозоне в апреле 2024 года понизилась до 6,4% с 6,5% месяцем ранее. Об этом сообщило статистическое управление Европейского союза.

Уровень безработицы в валютном блоке достиг нового минимума за всю историю подсчета показателя.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал сохранение безработицы на прежнем уровне.

Годом ранее, в апреле 2023 года, безработица в еврозоне находилась на уровне 6,5%.

Количество безработных в еврозоне за прошлый месяц уменьшилось на 100 тыс. человек до 10,998 млн.

Доля неработающих среди молодежи (население до 25 лет) в апреле снизилась до 14,1% с пересмотренных 14,3% месяцем ранее.

Самый низкий уровень безработицы среди крупнейших государств еврозоны был зафиксирован в Германии (3,2%), самый высокий – в Испании (11,7%). Во Франции и Италии показатель в апреле составил 7,3% и 6,9% соответственно.

В Европейском союзе безработица в прошлом месяце не изменилась и составила 6%. В апреле 2023 года она также находилась на уровне 6%.

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