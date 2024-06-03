Мишустин примет участие в заседании межправсовета ЕАЭС в Минске

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин 3-4 июня посетит с рабочим визитом Белоруссию и примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, сообщает пресс-служба правительства.

"На заседании межправсовета планируется обсудить широкий круг вопросов углубления Евразийской экономической интеграции. Особое внимание будет уделено транспортной инфраструктуре, таможенно-тарифному регулированию и климатической повестке", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что по итогам мероприятия состоится подписание ряда многосторонних документов.

Кроме того, Мишустин посетит Международную специализированную выставку "Белагро-2024" в Минске и выступит на пленарной сессии "Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза".

В аппарате правительства РФ сообщили, что в ходе встречи главы правительств рассмотрят широкий круг вопросов по дальнейшему углублению Евразийской экономической интеграции.

Между тем, Евразийская экономическая комиссия представит доклад о состоянии конкуренции на трансграничных рынках и мерах, принимаемых по пресечению нарушений общих правил конкуренции на них за 2023 год. Планируется обсудить продление сроков применения системы индикативных балансов в отношении ряда ключевых товаров.

"Комиссия представит доклад "О создании и развитии транспортной инфраструктуры на территориях государств-членов ЕАЭС в направлениях "Восток-Запад" и "Север-Юг", в том числе в рамках сопряжения с китайской инициативой "Один пояс, один путь". Участники заседания обсудят ход реализации плана первоочередных мероприятий по цифровизации грузовых железнодорожных перевозок в ЕАЭС и мероприятий в рамках плана по развитию торгово-экономического сотрудничества между ЕАЭС и КНР от 16 февраля 2023 года", - сообщили в аппарате правительства.

Там добавили, что планируется уделить особое внимание обсуждению совместной работы по выработке общих подходов к климатической повестке.

Будут также представлены доклад о содействии Евразийского банка развития расширению торгово-экономических связей между государствами-членами ЕАЭС путем осуществления инвестиционной деятельности и отчет о результатах деятельности Евразийского фонда стабилизации и развития по поддержке экономик государств-участников.

В 2024 году в органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), включая Евразийский межправительственный совет, председательствует Армения.