Пять работников азербайджанского судоремонтного завода насмерть отравились газом

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - На плавучей верфи №61 азербайджанского судоремонтно-строительного завода "Зых" ЗАО "Каспийское морское пароходство" (ASCO) при проведении ремонтных работ пять человек погибли в результате отправления газом.

Информацию об этом распространило ASCO.

Инцидент произошел в 17:00 (16:00 по московскому времени).

По информации предприятия, дежурный на плавучей верфи Йолчуев Намиг, заметив отсутствие четырех рабочих, отправился на их поиски и вошел в насосный отсек балласта верфи, где также отравился газом.

"На место происшествия была привлечена специальная бригада МЧС. Были извлечены тела пяти человек - Сафаралиева Турала, Шахбазова Орхана, Йолчуева Намига, Агаева Тейюба и Мамедова Самида", - отмечается в информации.

По данным Минздрава, еще два человека госпитализированы с диагнозом отравление газом.

В свою очередь Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что в настоящее время вместе с сотрудниками МЧС осуществляется осмотр места происшествия, ведутся необходимые процессуальные действия. "О результатах этих действий общественности будет предоставлена дополнительная информация", - информирует Генпрокуратура.