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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:24

Лукашенко подарил президенту Монголии тракторы "Беларус"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего визита в Монголию подарил президенту этой страны Ухнаагийну Хурэлсуху тракторы, а в ответ получил в подарок скакунов, сообщило госагентство БелТА.

Известно, что оба жеребца каурой масти. Им уже дали клички: Мир и Хутки (в переводе с белорусского языка "быстрый" - ИФ).

После официальных переговоров Лукашенко и Хурэлсух пообщались в неформальной обстановке - в загородном Центре монгольской культуры.

Сразу по прибытии лидеры стран на территории центра посадили деревья - сибирские ели. В честь приезда президента Белоруссии для глав государств воссоздали атмосферу ежегодно проводимого в июле монгольского общенационального фестиваля Наадам.

Александр Лукашенко Монголия
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