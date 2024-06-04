Супругу премьера Испании вызвали в суд по делу о коррупции

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Супругу премьер-министра Испании Бегонью Гомес вызвали в суд для дачи показаний в рамках расследования по делу о коррупции, сообщает во вторник Associated Press.

Гомес должна будет посетить суд 5 июня. Она обвиняется в том, что использовала свою позицию для оказания влияния на бизнес-сделки.

Гомес еще никак не комментировала дело, однако премьер-министр Педро Санчес называл процесс "клеветнической кампанией" с целью навредить правящей коалиции, которую возглавляет его Испанская социалистическая рабочая партия.

Расследование основывается на информации, предоставленной ассоциацией Manos Limpias ("Чистые руки"). Associated Press отмечает, что действия этой ассоциации часто направлены против левых политиков.

После начала расследования в апреле Санчес заявил, что может рассмотреть уход в отставку с поста премьера, однако позже решил продолжать работу.

В прокуратуре Испании рекомендовали отказаться от расследования, однако провинциальный суд постановил, что судьи нижестоящей инстанции могут продолжить его рассмотрение.