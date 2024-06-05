В ЕС поддержали МУС в связи с законопроектом США о санкциях против суда

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В ЕС внимательно следят за событиями вокруг утверждения Палатой представителей Конгресса США законопроекта, предусматривающего санкции против Международного уголовного суда (МУС) за угрозу ареста премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Мы внимательно следим за тем, что говорится и что происходит в США в этом контексте после принятия законопроекта в Палате представителей. Есть еще и другие этапы в Конгрессе. То есть пока нет решения по этому вопросу", - сказал в среду на брифинге в Брюсселе Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, в ответ на просьбу прокомментировать инициативу законодателей США.

По его словам, Европейский союз приветствует заявление администрации президента США Джо Байдена, которая выступает против этого законопроекта.

"Что касается нашей позиции по МУС, она остается прежней. Он прочно включен в международную архитектуру правосудия. Нужно гарантировать его независимость и уважать как независимую юридическую инстанцию. Он должен иметь возможность работать независимым и беспристрастным образом", - подчеркнул представитель Борреля.

Ранее на этой неделе Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, направленный на привлечение к ответственности МУС за угрозу ареста премьер-министра Израиля Нетаньяху. По данным СМИ, за этот законопроект проголосовали 247 законодателей, 155 выступили против.

Законопроект предусматривает введение санкций в отношении лиц, "участвующих в любых усилиях по расследованию, аресту, задержанию или судебному преследованию любого лица, находящегося под защитой Соединенных Штатов и их союзников".

Санкции включают запрет на операции с собственностью в США, блокирование и аннулирование виз.

Администрация президента США заявила, что выступает против законопроекта.