Etihad Airways и China Eastern Airlines создадут совместное предприятие

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Авиакомпания Etihad Airways из ОАЭ и китайская China Eastern Airlines подписали соглашение о создании совместного предприятия (СП), в рамках которого они будут делить выручку на некоторых маршрутах, пишет MarketWatch.

Соглашение также позволит компаниям управлять полетными мощностями и координировать расписание, заявили в Etihad.

Кроме того, партнеры смогут комбинировать и развивать свой охват, в том числе за счет "расширенных опций" в отношении таких городов, как Шанхай, Пекин, Сиань, Куньминн, а также Африки, ОАЭ и других стран Ближнего Востока.

С четвертого квартала пассажиры двух авиакомпаний смогут получать бонусные баллы и активировать поощрения при пользовании услугами любой из них.

Это первое подобное СП между ближневосточными и китайскими перевозчиками, сказали в Etihad. Инвестиций в акционерный капитал оно не предполагает.

"Etihad и China Eastern Airlines начнут сотрудничество в рамках совместного предприятия в начале 2025 года после получения всех необходимых разрешений обеими сторонами", - отметили в эмиратской компании.