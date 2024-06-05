Путин намерен встретиться с Токаевым в Астане

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин намерен встретиться в Астане с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

"Мы скоро собираемся в Астану, там будет и ШОС, и другие всякие мероприятия. У меня есть приглашение, и я, конечно, им воспользуюсь", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге.

Касаясь двусторонних отношений, президент России отметил: "У нас очень близкие, не просто близкие, а союзнические стратегические отношения".

По словам Путина, "это касается и торгово-экономических связей - они растут, растут уверенно, и растущий уровень товарооборота об этом говорит".

"У нас очень много направлений нашего взаимодействия: это и энергетика, это промышленная кооперация, это тот же космос. У нас огромная совместная общая граница", - подчеркнул президент РФ.