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Рубль слабо меняется к доллару и юаню утром в ожидании ключевых событий недели

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Доллар США и юань едва ощутимо меняются на Московской бирже утром в четверг, рубль не демонстрирует заметной динамики в преддверии заседания ЦБ России и в ожидании сигналов с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 88,74 руб./$1 (-2,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 0,36 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 0,5 коп. - до 12,21 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", российская валюта на старте торгов показала динамику, близкую к нейтральной, несмотря на позитивные сигналы с внешних рынков. Нефтяные котировки предпринимают попытки восстановить позиции, утраченные после заседания группы ОПЕК+. Фондовые площадки торгуются в плюсе. Однако пока участники валютного рынка сохраняют выжидательную позицию в преддверии заседания совета директоров Центробанка России 7 июня и выступлений участников ПМЭФ.

Банк России на заседании 26 апреля принял ожидаемое решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%, ужесточив при этом сигнал. "Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось ранее", - заявил ЦБ в своем комментарии по итогам совета директоров.

В среду Росстат выдал свежие данные по инфляции, которая с 28 мая по 3 июня составила 0,17% после 0,10% с 21 по 27 мая, 0,11% с 14 по 20 мая, 0,17% с 7 по 13 мая, 0,09% с 3 по 6 мая (за 4 дня), 0,06% с 23 апреля по 2 мая (за 10 дней).

Из данных конца мая - начала июня этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 3 июня осталась на уровне 27 мая и составила 8,15% (на конец апреля равнялась 7,84%), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ). Точные данные по годовой инфляции на конец мая будут опубликованы Росстатом 10 июля.

Динамика инфляции в РФ сейчас находится под воздействием разовых факторов, нужно спокойно к этому относиться и анализировать базовую инфляцию, прогноз Минэкономразвития будет уточнять в июле-августе, сказал журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в кулуарах ПМЭФ.

"Сейчас у нас разовые факторы: в мае и июне у нас индексация общественного транспорта во многих регионах прошла, в июле у нас будет индексация ЖКХ, которой не было в прошлом году. Поэтому надо спокойно к этому отнестись, считать базовую инфляцию, которая очищена от всех этих факторов, и на основе этого уже говорить о прогнозе на год", - сказал он, комментируя вопрос - сохраняет ли министерство прогноз по инфляции на 2024 год на уровне 5,1%.

Минэкономразвития в конце апреля повысило свой прогноз по инфляции на 2024 год до 5,1% с 4,5% в сентябрьской версии.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале мая, по инфляции в 2024 году составляет 5,3%. Консенсус-прогноз аналитиков по инфляции на 2024 год, опрошенных ЦБ в конце мая, вырос до 5,5% с 5,2% на середину апреля.

Прогноз самого ЦБ (от апреля) на 2024 год по инфляции составляет 4,3-4,8%.

Рост ВВП РФ в апреле 2024 года, по оценке Минэкономразвития, составил 4,4% в годовом сравнении после повышения на 4,2% в марте, на 7,6% в феврале и 4,8% в январе, говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике".

За январь-апрель 2024 года министерство оценило рост ВВП РФ в 5,1%. С исключением сезонного фактора, по оценке Минэкономразвития, рост ВВП РФ в апреле составил 0,2% по сравнению с мартом.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $78,68 за баррель, что на 0,34% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $74,44 за баррель, что на 0,50% выше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром в четверг демонстрируют оптимистичный настрой: китайский CSI 300 укрепился на 0,37%, японский Nikkei 225 поднялся на 0,84%, гонконгский Hang Seng окреп на 0,41%, австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,82%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 вырос на 1,18%. Корейская биржа не работает в связи с Днем памяти.

Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в среду, при этом индекс S&P 500 обновил исторический рекорд в 25-й раз с начала года. Инвесторы оценивали статданные и корпоративные новости.

Как стало известно в среду, количество рабочих мест в частном секторе США в мае увеличилось на минимальные за четыре месяца 152 тыс. после роста на пересмотренные с понижением 188 тыс. в апреле, по данным отраслевой организации ADP Employer. Аналитики, чей консенсус-прогноз приводит Trading Economics, в среднем ожидали роста в прошлом месяце на 175 тыс., как и респонденты The Wall Street Journal.

Тем временем индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в мае вырос до 53,8 пункта по сравнению с 49,4 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение индекса до 50,8 пункта.

Минэкономразвития РФ Максим Решетников SP 500 WTI Brent
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