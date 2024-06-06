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Песков заявил, что слова Путина о поставках оружия третьим странам услышаны Западом

Песков заявил, что слова Путина о поставках оружия третьим странам услышаны Западом
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Заявление президента РФ Владимира Путина о поставках дальнобойного оружия третьим странам в ответ на действия Запада было четким и недвусмысленным, и оно уже услышано, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Уже услышали. Это одно, наверное, из важнейших заявлений, которые вчера сделал президент. Это заявление чёткое, недвусмысленное, легко считываемое, и оно было считано, судя по тому, как оно широко разошлось в мировых СМИ, в главных информационных сетях. Очевидно, что сейчас его пристально изучают", - сказал Песков в интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

В РоссииПесков пояснил, что слова о ядерном оружии не были инициативным заявлением ПутинаЧитать подробнее

Так он ответил на вопрос о том, услышат ли это заявление президента РФ на Западе.

Журналист высказал тезис, что Россия сейчас "по понятным причинам не будет даже намекать на те регионы, где это может произойти".

"Мы не обязаны это делать, но, как сказал президент, с нашей позицией придется считаться, и мы не поступимся нашими интересами", - сказал Песков.

Дмитрий Песков Владимир Путин
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