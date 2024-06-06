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Избраны пять новых непостоянных членов Совбеза ООН

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Генеральная Ассамблея ООН в четверг избрала Пакистан, Сомали, Панаму, Данию и Грецию непостоянными членами Совбеза Организации на 2025-2026 годы.

"Дания, Греция, Пакистан, Панама и Сомали становятся избранными членами Совета Безопасности сроком на два года, начиная с 1 января 2025 года", - объявил председатель ГА ООН Деннис Фрэнсис по итогам голосования.

Голосование традиционно носит тайный характер. Для победы страна должна получить как минимум две трети голосов делегатов ГА ООН.

Совбез состоит из 15 членов, пять из них - постоянные: Россия, Великобритания, США, Франция и Китай. Все остальные - непостоянные, которые избираются каждый год группами по пять стран.

Непостоянные члены СБ ООН избираются по принципу равномерного регионального представительства. Это означает, что на каждый регион мира приходится разное количество мест.

СБ ООН ООН
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