Бундесбанк понизил прогнозы роста ВВП Германии на 2024 и 2025 годы

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Бундесбанк понизил прогнозы роста ВВП Германии на 2024 и 2025 годы, повысив при этом прогноз на 2026 год.

Согласно новому прогнозу германского ЦБ, ВВП ФРГ увеличится на 0,3% в 2024 году, на 1,1% в 2025 году и на 1,4% в 2026 году. Ранее ожидался рост соответственно на 0,4%, 1,2% и 1,3%.

Прогноз инфляции в Германии на текущий год повышен до 2,8% с 2,7%, на следующий – до 2,7% с 2,5%. Бундесбанк по-прежнему прогнозирует инфляцию в 2026 году на уровне 2,2%.

Базовая инфляция, не учитывающая стоимость продуктов питания и энергоносителей, как ожидается, составит 3,1% в текущем году, 2,5% в следующем и 2,3% в 2026 году.

В 2023 году объем ВВП Германии не изменился, инфляция составила 6%, базовая инфляция – 5,1%.

"Германская экономика выходит из периода слабости, - заявил президент Бундесбанка Йоахим Нагель, слова которого приводятся в сообщении ЦБ. - Домохозяйства выигрывают в результате уверенного роста зарплат, постепенного замедления инфляции и стабильности рынка труда".

Нагель отметил, что инфляция в ФРГ продолжает замедляться, но "сдержанными" темпами.

Глава Бундесбанка также входит в совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ), который накануне снизил ключевые процентные ставки впервые с 2019 года.

По словам Нагеля, решение о смягчении денежно-кредитной политики не было преждевременным, однако ЕЦБ не будет "действовать на автопилоте" в плане дальнейшего снижения ставок.