Поиск
СюжетПМЭФ-2024

Глава Бундесбанка призвал ЕЦБ к осторожности со ставками

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Европейскому центробанку следует проявлять осторожность после июньского снижения процентных ставок, заявил глава Бундесбанка, член совета управляющих ЕЦБ Йоахим Нагель. Об этом сообщает MarketWatch.

"Сохраняется высокая неопределенность в отношении будущей экономической и ценовой динамики", - сказал Нагель.

"Я не считаю, что мы находимся на вершине горы, с которой неизбежно будем спускаться, - добавил он. - Скорее мы стоим на горном хребте, и нам по-прежнему нужно найти правильную точку для дальнейшего спуска".

ЕЦБ на прошлой неделе дал ясно понять, что решения по ставкам будут зависеть от статданных и приниматься от заседания к заседанию, отметил Нагель,.

Европейский регулятор 6 июня ожидаемо снизил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов. Снижение стало первым с 2019 года.

Йоахим Нагель ЕЦБ Бундесбанк Германия Еврозона
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Акционеры ВТБ утвердили обратный сплит обыкновенных акций

Капвложения группы "Газпром" в 2023 году составили 3,12 трлн рублей

Капвложения группы "Газпром" в 2023 году составили 3,12 трлн рублей

Volvo Car перенесет производство электромобилей из Китая в Бельгию

Около 90% розничных акционеров Tesla поддерживают рекордное вознаграждение Маска

Минфин оценил дефицит бюджета РФ в январе-мае в 0,5% ВВП

УК "Первая" получила лицензию для работы на китайском рынке

S7 подала иск более чем на 1 млрд руб. к инвесткомпании "Цифра брокер"

S7 подала иск более чем на 1 млрд руб. к инвесткомпании "Цифра брокер"

Нефть Brent подорожала до $79,8 за баррель

ПМЭФ-2024

Заказчики российского ПО смогут учитывать расходы на его закупку с коэффициентом 2

Заказчики российского ПО смогут учитывать расходы на его закупку с коэффициентом 2
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });