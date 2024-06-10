Глава Бундесбанка призвал ЕЦБ к осторожности со ставками

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Европейскому центробанку следует проявлять осторожность после июньского снижения процентных ставок, заявил глава Бундесбанка, член совета управляющих ЕЦБ Йоахим Нагель. Об этом сообщает MarketWatch.

"Сохраняется высокая неопределенность в отношении будущей экономической и ценовой динамики", - сказал Нагель.

"Я не считаю, что мы находимся на вершине горы, с которой неизбежно будем спускаться, - добавил он. - Скорее мы стоим на горном хребте, и нам по-прежнему нужно найти правильную точку для дальнейшего спуска".

ЕЦБ на прошлой неделе дал ясно понять, что решения по ставкам будут зависеть от статданных и приниматься от заседания к заседанию, отметил Нагель,.

Европейский регулятор 6 июня ожидаемо снизил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов. Снижение стало первым с 2019 года.