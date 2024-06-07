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Kia отзовет 462 869 машин в США из-за риска возгорания

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Южнокорейский автопроизводитель Kia отзывает в США 462 869 внедорожников Telluride модельного ряда 2020-2024 годов из-за риска возгорания во время парковки или вождения, сообщает сайт Национального управления по безопасности дорожного движения США (NHTSA).

В них электропривод регулировки положения переднего сиденья может перегреться, если заклинит кнопку включения, что потенциально может привести к возгоранию. В рамках отзывной кампании неисправность отремонтируют бесплатно.

До ремонта владельцам этих машин рекомендовали парковать их на улице и вдали от зданий.

NHTSA Kia США
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