"Аэрофлот" отменил рейс из Бишкека после прерванного разбега из-за птиц на ВПП

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Аэрофлот" отменила рейс Бишкек - Москва после прерванного разбега из-за появления птиц на взлетно-посадочной полосе (ВПП).

"Рейс SU1887 Бишкек - Москва от 8.06.2024 отменен в связи с необходимостью проведения дополнительной технической проверки воздушного судна после прерванного разбега из-за появления птиц на взлетно-посадочной полосе", - сообщил перевозчик.

Для сокращения времени ожидания вылета пассажиры перебронированы на ближайший рейс, он будет выполнен на широкофюзеляжном самолете большей вместимости.

"На время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании, - отметил перевозчик. - Организовано размещение в гостинице, предоставление напитков и питания".