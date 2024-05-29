КНДР отправила более 150 воздушных шаров с мусором на территорию Южной Кореи

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Северная Корея отправила более 150 воздушных шаров с мусором через границу в Южную Корею, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных.

По данным объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS), начиная с вечера вторника, воздушные шары пересекали границу и падали в различных местах по всей стране.

"Эти действия Северной Кореи явно нарушают международное право и серьезно угрожают безопасности нашего народа", - цитирует агентство заявление JCS.

Сообщается, что в упавших воздушных шарах содержался различный мусор - пластиковые бутылки, батарейки, детали обуви и навоз.

"Мы строго предупреждаем Северную Корею немедленно прекратить свои бесчеловечные и вульгарные действия", - добавили военные.

В воскресенье Северная Корея предупредила, что разбросает макулатуру и мусор в приграничных районах в рамках акции против распространения антипхеньяньских листовок.

"Будем принимать зеркальные меры в ответ на частое разбрасывание агитационных материалов и мусорных вещей в приграничном районе. Многие негодные бумаги и мусор скоро будут разбрасываться в приграничный район РК (Республика Корея - ИФ)", - заявил заместитель министра обороны КНДР Ким Ган Ир.