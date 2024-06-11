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Ближний Восток и Северная Африка станут основными направлениями экспорта зерна из РФ

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Страны Ближнего Востока и Северной Африки станут основными направлениями экспорта российского зерна, сообщает Минсельхоз по итогам совещания с экспортерами, которое в понедельник провела министр сельского хозяйства Оксана Лут.

"В текущих условиях отечественные экспортеры сосредоточатся на ключевых рынках Ближнего Востока и Северной Африки, а также на развитии отношений с Индией и Китаем, где отмечается прогресс в поставках зернобобовых и открываются широкие перспективы по зерновым культурам", - говорится в сообщении.

Участники встречи пришли к единому мнению, что отказ Турции от импорта пшеницы не отразится на экспортном потенциале РФ.

Как сообщалось, Турция объявила о намерении ограничить импорт пшеницы с 21 июня по 15 октября этого года.

Минсельхоз напомнил, что в текущем сезоне, заканчивающемся 30 июня 2024 года, экспорт зерна составит 70 млн тонн, в том числе 53 млн тонн пшеницы. В новом сезоне, который начнется 1 июля 2024 года, поставки зерна за рубеж могут снизиться до 60 млн тонн.

Ближний Восток Минсельхоз Африка
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