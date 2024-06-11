Вице-президент Малави погиб при крушении самолета

Вице-президент Малави Саулос Чилима Фото: АР/ТАСС

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Спасатели во вторник обнаружили фрагменты разбившегося самолета, в котором находились вице-президент Малави Саулос Чилима и девять сопровождавших его лиц, все погибли, сообщает кенийская радиостанция Capital FM.

"Смерть Чилимы и девятерых людей, находившихся на борту самолета, подтверждена, фрагменты самолета спасатели обнаружили почти сутки спустя после его исчезновения с радаров", - передает радиостанция.

По данным министерства обороны Малави, самолет "ушел с радаров" утром в понедельник вскоре после вылета из столицы страны Лилонгве на север.

После сообщения о происшествии президент страны Лазарус Чаквера отменил запланированную поездку на Багамские острова.

В первый раз Чилима занял пост вице-президента Малави в мае 2014 года. В 2020 году он принес присягу в этой должности во второй раз.