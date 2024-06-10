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Авиаслужба Малави потеряла связь с самолетом вице-президента страны

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Малави пропал с радаров самолет, на котором находился вице-президент страны Саулос Чилима и еще девять пассажиров, заявило правительство страны в соцсетях.

Самолет вылетел из Лилонгве, столицы страны примерно в 9 утра 10 июня (10 утра по московскому времени), связь с ним прервалась, он пропал с радаров и не долетел до места назначения - города Мзузу.

О случившемся был проинформирован президент Малави Лазарус Маккарти Чаквера. Он распорядился начать немедленные поиски пропавшего самолета и отменил запланированную поездку на Багамские острова.

В первый раз Чилима занял пост вице-президента Малави в мае 2014 года. В 2020 году он принес присягу в этой должности во второй раз.

Малави Лилонгве Мзузу Саулос Чилима Лазарус Маккарти Чаквера
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