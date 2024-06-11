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Пенсионные выплаты в Евросоюзе составляли 12,9% ВВП в 2021 году

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - На пенсии в Европейском союзе в 2021 году было потрачено почти 1,882 трлн евро, что соответствует 12,9% ВВП, сообщило статистическое управление ЕС во вторник.

Выплаты выросли на 2,8% относительно предыдущего года. Однако их доля в ВВП уменьшилась с 13,6% в 2020 году.

В Греции в 2021 году на пенсии пришлось 16,4% ВВП - это самый значительный уровень среди стран Евросоюза. Далее следуют Италия (16,3%), Австрия (15%) и Франция (14,9%).

Между тем наименьшие показатели у Ирландии (4,5% ВВП), Мальты (6,4%) и Венгрии (7%), говорится в сообщении.

В 2021 году 27,2% населения ЕС получал пенсию. Пенсии по старости представляли собой наибольшую статью расходов (79,9% всех пенсионных выплат), затем шли пенсии из-за потери кормильца (12%) и пенсии по инвалидности (7,9%).

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