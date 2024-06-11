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Отделение посольства РФ в Боснии и Герцеговине открылось в Баня-Луке

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Отделение посольства России в Боснии и Герцеговине открылось во вторник в Баня-Луке, сообщается на сайте МИД РФ.

В мероприятии приняли участие президент Республики Сербской Милорад Додик, члены Совета министров Боснии и Герцеговины, руководство Республики Сербской и города Баня-Лука, иерархи Сербской православной церкви, посол России в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов. С видеопосланием к собравшимся обратился глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Партнерские связи между Российской Федерацией и Республикой Сербской, основанные на взаимном уважении, стремлении к совершенствованию сотрудничества, близости подходов к актуальным международным вопросам, в настоящее время переживают значительный подъем", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

На Смоленской площади отмечают регулярный характер контактов на высшем и высоком уровнях, в том числе по парламентской линии. "В Республике успешно работают крупные российские экономические операторы, осуществляются масштабные инвестиционные проекты, растет двусторонний товарооборот, поддерживается сотрудничество в культурно-гуманитарной и образовательной сферах", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Работа отделения посольства России будет способствовать дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Сербской, укреплению уз дружбы между народами двух стран", - говорится в сообщении.

Новая дипломатическая миссия России открыта по распоряжению правительства РФ с предварительного согласия президиума Боснии и Герцеговины.

МИД РФ Босния и Герцеговина Республика Сербская Баня-Лука
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