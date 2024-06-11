Путин рассчитывает на встречу с Эрдоганом 3-4 июля в Астане в рамках саммита ШОС

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 3-4 июля в Астане.

"Надеюсь, что в ближайшее время, в июле, по-моему, 3-4 числа он должен быть в Астане, насколько мне известно, в рамках международного мероприятия, и у нас будет возможность с ним встретиться и обсудить все текущие вопросы", - сказал Путин на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Президент РФ попросил передать наилучшие пожелания своему турецкому коллеге.

Путин 3-4 июля посетит Астану, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества.