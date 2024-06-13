Венгрию оштрафовали за несоблюдение законов ЕС по предоставлению убежища

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Суд Европейского союза в четверг опубликовал постановление, согласно которому Венгрия обязана выплатить штраф в 200 млн евро и выплачивать 1 млн евро за каждый день просрочки за невыполнение решения суда по приему просителей международной защиты.

В опубликованном документе говорится, что такое "уклонение от применения общей политики ЕС представляет собой беспрецедентное и чрезвычайно серьезное нарушение законодательства ЕС".

Суд напомнил, что в декабре 2020 года он постановил, что Венгрия не выполнила закон о процедурах предоставления международной защиты и возвращения незаконно пребывающих граждан третьих стран.

"Это нарушение касалось ограничения доступа к процедуре международной защиты, незаконного задержания просителей международной защиты в транзитных зонах и несоблюдения их права оставаться на территории Венгрии в ожидании окончательного решения по их апелляции на отказ в ходатайстве, а также выдворения незаконно пребывающих граждан третьих стран", - объясняется в постановлении.

"Принимая во внимание, что Венгрия все еще не выполнила решение 2020 года (...), Европейская комиссия подала новый иск о невыполнении обязательств, добиваясь введения финансовых санкций", - сообщил суд, который постановил, что Венгрия не приняла меры, необходимые для выполнения решения 2020 года.

"Такое поведение представляет собой серьезную угрозу единству законодательства ЕС, что имеет чрезвычайно серьезные последствия как для частных интересов, особенно интересов лиц, добивающихся убежища, так и для общественных интересов", - счел Суд Европейского союза.

Он указал, что невыполнение Венгрией своих обязательств приводит к передаче другим государствам-членам ее ответственности, в том числе финансовой, за обеспечение в соответствии с законодательством ЕС приема просителей международной защиты, рассмотрения их заявлений и возвращения незаконно находящихся в третьей стране граждан. Все это, постановил суд, "серьезно подрывает принцип солидарности и справедливого разделения ответственности между государствами-членами" ЕС.