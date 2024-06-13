Поиск
СюжетПМЭФ-2024

Венгрию оштрафовали за несоблюдение законов ЕС по предоставлению убежища

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Суд Европейского союза в четверг опубликовал постановление, согласно которому Венгрия обязана выплатить штраф в 200 млн евро и выплачивать 1 млн евро за каждый день просрочки за невыполнение решения суда по приему просителей международной защиты.

В опубликованном документе говорится, что такое "уклонение от применения общей политики ЕС представляет собой беспрецедентное и чрезвычайно серьезное нарушение законодательства ЕС".

Суд напомнил, что в декабре 2020 года он постановил, что Венгрия не выполнила закон о процедурах предоставления международной защиты и возвращения незаконно пребывающих граждан третьих стран.

"Это нарушение касалось ограничения доступа к процедуре международной защиты, незаконного задержания просителей международной защиты в транзитных зонах и несоблюдения их права оставаться на территории Венгрии в ожидании окончательного решения по их апелляции на отказ в ходатайстве, а также выдворения незаконно пребывающих граждан третьих стран", - объясняется в постановлении.

"Принимая во внимание, что Венгрия все еще не выполнила решение 2020 года (...), Европейская комиссия подала новый иск о невыполнении обязательств, добиваясь введения финансовых санкций", - сообщил суд, который постановил, что Венгрия не приняла меры, необходимые для выполнения решения 2020 года.

"Такое поведение представляет собой серьезную угрозу единству законодательства ЕС, что имеет чрезвычайно серьезные последствия как для частных интересов, особенно интересов лиц, добивающихся убежища, так и для общественных интересов", - счел Суд Европейского союза.

Он указал, что невыполнение Венгрией своих обязательств приводит к передаче другим государствам-членам ее ответственности, в том числе финансовой, за обеспечение в соответствии с законодательством ЕС приема просителей международной защиты, рассмотрения их заявлений и возвращения незаконно находящихся в третьей стране граждан. Все это, постановил суд, "серьезно подрывает принцип солидарности и справедливого разделения ответственности между государствами-членами" ЕС.

ЕС Венгрия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

G7 согласовала параметры кредитов, которые обеспечат Киеву с помощью активов РФ

Что случилось этой ночью: четверг, 13 июня

Dow Jones завершил торги в минусе, S&P 500 и Nasdaq выросли и обновили рекорды

Dow Jones завершил торги в минусе, S&P 500 и Nasdaq выросли и обновили рекорды
Операция США и союзников против хуситов

Йеменские хуситы повредили греческое судно в Красном море

Йеменские хуситы повредили греческое судно в Красном море
Военная операция на Украине

Лидеры G7 намерены выделить Украине $50 млрд за счет замороженных активов России

В Ереване 80 человек пострадали во время столкновений возле здания парламента

В Ереване 80 человек пострадали во время столкновений возле здания парламента

В России остановлены биржевые торги долларом из-за санкций США. Обобщение

В России остановлены биржевые торги долларом из-за санкций США. Обобщение

ФРС сохранила базовую ставку в диапазоне 5,25-5,5%

В Ереване задержаны 86 участников акции протеста у здания парламента

В Армении полиция применила светошумовые гранаты против протестующих

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });