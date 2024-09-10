В Еврокомиссии заявили, что не позволят Венгрии перевозить мигрантов в Брюссель

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Евросоюз использует все свои полномочия, чтобы не допустить приведения в действие угрозы Венгрии перевозить мигрантов в Брюссель, заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анита Хиппер.

"Что касается объявления Венгрии о транспортировке мигрантов с венгерской границы в Брюссель, это нечто, что вполне очевидно недопустимо. (...) Это действие является (...) нарушением союзного законодательства, это нарушение принципов лояльного сотрудничества и взаимного доверия, это подорвет безопасность всей Шенгенской зоны", - сказала она во вторник на брифинге в Брюсселе.

"Вот почему комиссия находится в контакте с венгерскими властями, чтобы, прежде всего, быть уверенными, что такое не произойдет, что Венгрия этого не сделает. Мы также поддерживаем контакты с соседними странами, с (европейскими) агентствами по вопросам юстиции и внутренним делам. И мы готовы использовать все полномочия, которыми обладаем согласно договору (о ЕС), чтобы законодательство Европейского союза соблюдалось", - сообщила представитель ЕК.

Как объяснил ранее телеканал Euronews, эта венгерская угроза прозвучала из-за решения Европейского суда, который признал, что Венгрия совершила "беспрецедентное и исключительно серьезное нарушение законодательства ЕС", когда ввела ограничения на право убежища. Суд наложил на страну единовременный штраф в размере 200 млн евро, а также штраф в 1 млн евро за каждый день при сохранении нарушения.

Венгерский премьер Виктор Орбан назвал этот вердикт "возмутительным и неприемлемым". В прошлом месяце депутаты - сторонники Орбана - пригрозили оплатить нелегальным мигрантам "билет в один конец" из Венгрии в бельгийскую столицу.

В минувшую пятницу государственный секретарь Венгрии Бенсе Ретвари провел пресс-конференцию, на которой представил автобусы, которые якобы будут использоваться для перевозки мигрантов в Брюссель. По его словам, транспорт будет предоставляться бесплатно.

"Если Брюсселю нужны нелегальные мигранты, Брюссель может их забрать", - процитировал телеканал слова Ретвари.