Поиск
СюжетПМЭФ-2024

Денежные переводы физлиц из России в Азербайджан в I квартале снизились вдвое

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Денежные переводы физических лиц в Азербайджан в первом квартале 2024 года составили $294,42 млн, что на 34,8% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщили "Интерфаксу" в Центральном банке (ЦБА).

Больше всего переводов осуществлено из России - $155,376 млн (спад в 2 раза), или 52,8% всех переводов физических лиц (в январе-марте 2023 года - 69,2%).

В пятерку стран, из которых осуществлялись в Азербайджан переводы физлиц, также входят: Турция - $39,92 млн (рост на 22,3%), США - $14,415 млн (спад на 9%), Грузия - $9,26 млн (рост в 1,5 раза) и Великобритания - $8,282 млн (спад на 10%).

По данным ЦБА, денежные переводы из Азербайджана за рубеж в первом квартале текущего года сократились на 0,7% - до $131,485 млн. Среди стран, в которые осуществлялись денежные переводы физлицами, первое место занимает Турция - $38,631 млн (рост на 13,1%), или 29,4% всех переводов за отчетный период (годом ранее - 25,8%).

В топ-5 стран, куда физлица в Азербайджане осуществили переводы, также входят: Россия - $16,191 млн (спад на 18,6%), Грузия - $14,645 млн (рост на 14,6%), США - $13,997 млн (рост на 10,1%) и Великобритания - $6,824 млн (рост на 13,1%).

В 2023 году денежные переводы физических лиц в Азербайджан составили $1 млрд 654,815 млн (снижение в 2,2 раза по сравнению с 2022 годом), из Азербайджана - $550,126 млн (снижение на 17,2%).

Азербайджан Турция ЦБА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

G7 согласовала параметры кредитов, которые обеспечат Киеву с помощью активов РФ

Что случилось этой ночью: четверг, 13 июня

Dow Jones завершил торги в минусе, S&P 500 и Nasdaq выросли и обновили рекорды

Dow Jones завершил торги в минусе, S&P 500 и Nasdaq выросли и обновили рекорды
Операция США и союзников против хуситов

Йеменские хуситы повредили греческое судно в Красном море

Йеменские хуситы повредили греческое судно в Красном море
Военная операция на Украине

Лидеры G7 намерены выделить Украине $50 млрд за счет замороженных активов России

В Ереване 80 человек пострадали во время столкновений возле здания парламента

В Ереване 80 человек пострадали во время столкновений возле здания парламента

В России остановлены биржевые торги долларом из-за санкций США. Обобщение

В России остановлены биржевые торги долларом из-за санкций США. Обобщение

ФРС сохранила базовую ставку в диапазоне 5,25-5,5%

В Ереване задержаны 86 участников акции протеста у здания парламента

В Армении полиция применила светошумовые гранаты против протестующих

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });