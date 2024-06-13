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Virgin Galactic проведет обратный сплит акций с коэффициентом "1 к 20"

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Аэрокосмическая компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic проведет обратный сплит акций с коэффициентом "1 к 20", говорится в ее сообщении.

Консолидация будет произведена в 0:00 по московскому времени субботы, после завершения пятничных торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).

С понедельника акции будут торговаться уже с учетом обратного сплита под прежним тикером "SPCE".

"Главная цель обратного сплита акций – повысить рыночную цену обыкновенных акций компании для удовлетворения требования к минимальной цене спроса, что позволит сохранить листинг на NYSE", - отмечается в сообщении.

Акции Virgin Galactic дешевеют на 10% в ходе предварительных торгов в четверг.

Virgin Galactic
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