Судно подверглось ракетному удару у берегов Йемена

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Судно, шедшее в четверг в Аденском заливе у побережья Йемена, попало под ракетный обстрел, передает Associated Press (AP) со ссылкой на данные Управления морских торговых операций Великобритании.

В свою очередь частная охранная фирма Ambrey сообщила, что грузовое судно подало сигнал бедствия после попадания в него ракеты. По информации компании, судно шло из Малайзии в Венецию. В Ambrey добавили, что это судно подходило под характеристики целей, которые атакуют в регионе йеменские мятежники-хуситы, но не предоставили более подробной информации.

AP уточняет, что хуситы пока не брали на себя ответственность за случившееся.

Ранее в Центральном командовании вооруженных сил США сообщили что хуситы атаковали и серьезно повредили греческое торговое судно Tutor в Красном море.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. После этого хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, стали обстреливать суда в Красном море. США и Великобритания в ответ регулярно наносят удары по объектам хуситов в Йемене.