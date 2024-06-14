Уолл-стрит закрылась в четверг без единой динамики

S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды 4-й день подряд, Dow Jones снизился

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили четверг без единой динамики, при этом S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды четвертую сессию подряд.

Инвесторы оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы и свежие статданные.

Федрезерв днем ранее сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. В заявлении американского ЦБ был отмечен "умеренный дальнейший прогресс" в движении инфляции к целевому показателю в 2%.

Между тем медианный прогноз руководителей ФРС теперь предполагает, что ставка будет уменьшена лишь на 25 базисных пунктов в 2024 году, в то время как в марте ожидалось снижение на 75 б.п.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 13 тыс. и составило 242 тыс., говорится в опубликованном в четверг отчете министерства труда. Это максимальный уровень с августа 2023 года.

При этом аналитики в среднем прогнозировали сокращение показателя на 4 тыс., по данным Trading Economics.

Цены производителей в США (индекс PPI) в мае выросли на 2,2% в годовом выражении, сообщило также Минтруда. Согласно пересмотренным данным, в апреле они увеличились на 2,3%, а не 2,2%, как сообщалось ранее.

Эксперты ожидали ускорения темпов подъема до 2,5% в прошлом месяце.

Цена акций Broadcom взлетела на 12,3%. Один из крупнейших мировых производителей полупроводниковой продукции увеличил на 43% выручку во втором финквартале (завершился 5 мая). Также компания анонсировала сплит акций "10 к 1".

Котировки бумаг Tesla выросли на 2,9%. Производитель электромобилей рассчитывает с июля повысить цены на бюджетный седан Model 3, говорится на версиях ее сайта для ряда европейских стран, включая Германию, Францию, Ирландию, Бельгию и Венгрию. Это связано с введением дополнительных пошлин на импорт выпущенных в Китае электромобилей в Евросоюзе. Кроме того, акционеры Tesla одобрили выплату Илону Маску компенсационного пакета в размере $56 млрд и изменение места регистрации компании с Делавэра на Техас.

Стоимость Apple Inc. поднялась на 0,6%. Цена акций обновила рекорд третьи торги подряд. В результате Apple впервые с января обогнала Microsoft Corp. и стала самой дорогой компанией в США, по данным Dow Jones Market Data.

Бумаги Microsoft в четверг подорожали всего на 0,1%.

Также выросли котировки акций Nvidia Corp. - на 3,5%, Hewlett Packard Enterprise - на 4,1%, JPMorgan Chase & Co. и Home Depot Inc. - на 1,1%.

Кроме того, на 3,1% повысилась цена бумаг производителя потребительских товаров Kimberly-Clark Corp. после того, как аналитики BofA Securities улучшили рекомендации для них сразу на две ступени - до "покупать" с "ниже рынка".

В то же время стоимость бумаг Virgin Galactic рухнула более чем на 14%. Аэрокосмическая компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона объявила о проведении обратного сплита с коэффициентом "1 к 20".

Signet Jewelers, владеющая одной из крупнейших сетей ювелирных магазинов в США, Канаде и Великобритании, закончила с чистым убытком первый финквартал (завершился 4 мая), при этом выручка оказалась ниже прогноза экспертов. Котировки акций компании упали почти на 15%.

Dow Jones Industrial Average в четверг уменьшился на 65,11 пункта (на 0,17%) и составил 38798,99 пункта. Лидерами снижения выступили акции Salesforce Inc. и Amazon.com Inc., подешевевшие на 2,9% и 1,6% соответственно.

В то же время значение Standard & Poor's 500 выросло по итогам торгов на 12,71 пункта (на 0,23%) и достигло 5433,74 пункта.

Индекс Nasdaq Composite увеличился на 59,12 пункта (на 0,34%) и завершил сессию на отметке 17667,56 пункта.